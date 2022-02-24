سعر النفط يكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل بعد بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا

سنغافورة - (د ب أ):

سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة4.60 دولار أي بنسبة 4.99% إلى 96.70 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بمقدار4.98% بنسبة 5.14% % إلى 101.13 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم الخميس عن "عمل عسكري خاص" في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريا نوفستي عنه القول إن الهدف هو "نزع سلاح" أوكرانيا وليس الاحتلال.