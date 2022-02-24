"سنرد بشكل حاسم".. البيت الأبيض: روسيا وحدها مسؤولة عن الموت والدمار

وكالات

أكد البيت الأبيض، الخميس أن روسيا وحدها مسؤولة عن الموت والدمار الذي سيسببه هذا الهجوم، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في عدة مناطق أوكرانية بينها العاصمة كييف.

وأكد البيت الأبيض في أول تعليق على الأحداث ‏أن الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سيردون بشكل موحد وحاسم على روسيا.

‏‎‏أفادت وكالة رويترز للأنباء، صباح الخميس، بأنه سمع دوي مزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وسمع في الساعات الأولى صباح الخميس، دوي 5 انفجارات على الأقل في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت اعترافها بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية هناك.

في المقابل فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على روسيا كرد فعل على خطوتها الأخيرة مؤكدين أن باب الدبلوماسية والحوار لا يزال مفتوحًا رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.