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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبلغ عن اعتداء على المراقبين في شرق أوكرانيا

08:40 ص الخميس 24 فبراير 2022
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبلغ عن اعتداء على المراقبين في شرق أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ):

اتهمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بالاعتداء على بعثة المراقبة التابعة لها.

واضطرت دورية تابعة لبعثة المراقبين إلى تغيير اتجاهها بسبب شخصين مسلحين فى المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون على بعد حوالى 22 كيلومترا من لوهانسك ، وفقا لما ذكرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأربعاء.

وقال المراقبون إن الرجلين بديا متحفزين وإنهم شاهدوا رجلا ثالثا يرتدي زيا عسكريا يحمل علما روسيا.

ولم يؤكد الكرملين بعد أنه نشر جنودا روس في منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا اللتين اعترف بهما على أنها مستقلتين عن أوكرانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.

اوكرانيا اعتداء روسيا مراقبين

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