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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا عاجلا آخر حول أوكرانيا

03:21 ص الخميس 24 فبراير 2022
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا عاجلا آخر حول أوكرانيا

اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك

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نيويورك - (د ب أ):

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا آخر حول الأزمة الأوكرانية في ضوء التهديد المتزايد بالغزو الروسي.

وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اجتماع المجلس المكون من 15 عضوا سيعقد مساء الأربعاء في الساعة 0230 صباح الخميس بتوقيت جرينتش.

يأتي هذا عقب جلسة عاجلة للمجلس فى نيويورك ليل الاثنين حول الاعتراف الروسى بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين فى شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

وذكر الكرملين أن قادة الانفصاليين في لوهانسك ودونيتسك طلبوا فى وقت سابق أمس مساعدة عسكرية من روسيا.

ويعني هذا أن الجنود الروس والأوكرانيين قد يواجهون بعضهم البعض قريبا لأول مرة في الصراع الدائر منذ 8 سنوات.

وفرضت أوكرانيا حالة الطوارئ.

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