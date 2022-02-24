السفير الأمريكي يتحدث عن الغوص في البحر الأحمر (فيديو)

وكالات

وجه السفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين، الأربعاء رسالة من البحر الأحمر بشأن التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال السفير الأمريكي في فيديو نشره حساب السفارة في القاهرة عبر موقع فيسبوك: "قمت بتجربة الغوص لأول مرة في البحر الأحمر وأنا في عمر الـ15 عامًا، وسأعود للغوص مرة أخرى اليوم".

وتمنى أن تتاح للأجيال القادمة تلك التجربة التي وصفها بـ"الرائعة".

وتابع أن الغوص في البحر الأحمر يجلب ملايين السياح من العالم إلى مصر سنويًا، لكنه من المحتمل التعرض للخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر، مختتمًا حديثه بقوله: "دعونا لا ندع ذلك يحدث".