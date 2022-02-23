الكرملين: زعيما دونيتسك ولوغانسك طلبا من بوتين المساعدة في صد عدوان الأوكراني

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، الأربعاء إن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، طلبا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في "صد عدوان" الجيش الأوكراني.

وأفاد بيسكوف: "تم الحصول على رسالتي طلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس باسيتشنيك. يعرب رئيسا الجمهوريتين باسمهما ونيابة عن شعبيهما مرة أخرى عن الامتنان للرئيس الروسي على الاعتراف بدولتيهما".

وكان الرئيس الروسي وقع، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014، وأبرم بوتين مع زعيمي دونيتسك ولوغانسك، اتفاقيتين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

ونددت الدول الغربية بالاعتراف الروسي وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات اقتصادية على موسكو، إثر اعترافها باستقلال إقليمين أوكرانيين.