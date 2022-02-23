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البيت الأبيض: العقوبات دفعت بوتين لتغيير استراتيجيته

11:10 م الأربعاء 23 فبراير 2022
البيت الأبيض: العقوبات دفعت بوتين لتغيير استراتيجيته

البيت الأبيض

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن العقوبات التي فرضها الغرب هذا الأسبوع تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الارتجال وتضطره إلى تغيير استراتيجيته في ما يخص أوكرانيا.

وذكرت ساكي في مؤتمر صحفي، أن الرئيس جو بايدن سيفعل كل ما في وسعه للتخفيف من تأثير العقوبات على روسيا على أسعار الطاقة بالنسبة للشعب الأمريكي.

وأشارت إلى أنه لا نية للرئيس بايدن لإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا.

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