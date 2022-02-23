وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان تنسيق الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، هاتفيًا اليوم الأربعاء، التنسيق الثنائي للإجراءات الاقتصادية ضد روسيا، على خلفية التطورات الأخيرة في أزمة أوكرانيا، وعلى رأسها قرار موسكو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك و لوجانسك الانفصاليتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس - في بيان - إن بلينكن أدان خلال المحادثات "قرار الاتحاد الروسي الاعتراف بما يسمى "استقلال" الجمهوريتين المزعومتين اللتين يسيطر عليهما وكلاء روس في شرق أوكرانيا وإرسال قوات روسية إلى هاتين المنطقتين كقوة حفظ سلام".

وأضاف أن الجانبين "ناقشا التنسيق الثنائي المكثف بشأن وضع تدابير اقتصادية سريعة وشديدة ضد روسيا وتنفيذها".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والتزامها بالأمن الأوروبي، بحسب البيان.