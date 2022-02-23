المبعوث الإيراني يعود لطهران في مرحلة حساسة من المفاوضات النووية

فيينا - (د ب أ)

يعود كبير مفاوضي إيران في المحادثات النووية مع القوى العالمية إلى طهران في "زيارة قصيرة" للتشاور، مع قيادة الجمهورية الإسلامية مع وصول الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى مرحلة حساسة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن علي باقري سيغادر فيينا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت إن كبار مبعوثي الدول الأخرى سيعودون إلى عواصمهم للتشاور، دون تقديم تفاصيل. ولم يصدر أي بيان بشأن خطط للسفر من المحاورين الأوروبيين مع إيران أو الولايات المتحدة.

وقالت إيران إن المحادثات ستستمر على مستوى الخبراء في العاصمة النمساوية. وقد وصل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى الفندق الذي يقيم فيه الوفد الإيراني.

كان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وروسيا قد اقترحوا في وقت سابق انتهاء المشاورات بنهاية شباط/فبراير الجاري.

وتقول كل الأطراف أن المحادثات حققت تقدما كبيرا صوب التوصل إلى اتفاق جديد ينص على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وتجري إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا ) محادثات منذ أبريل الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة في منتصف عام في عام 2018 وفرضت عقوبات مشددة.