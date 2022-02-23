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لن تراها في العروض السياحية.. موقع أمريكي يرصد صورًا من مصر

09:28 م الأربعاء 23 فبراير 2022
لن تراها في العروض السياحية.. موقع أمريكي يرصد صورًا من مصر

الاهرامات

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وكالات

تُعد مصر من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتتميز الأماكن السياحية في مصر بالتنوع التاريخي والطبيعي وتمتلك ثلث آثار العالم، فضلاً عن المناطق الطبيعية والساحلية التي تجذب ملايين السياح من كافة دول العالم.

وتساهم السياحة في مصر في نمو وتنمية الاقتصاد، كما تساهم في الحد من أزمة البطالة لما تمتلكه من أماكن سياحية مميزة.

وحققت مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي صدر في نوفمبر الماضي.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن قطاع السياحة والآثار يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

زيارة مصر تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس السياح ويكرر بعضهم زيارته إليها، ونشر موقع "boredpanda" الأمريكي، تحت عنوان "40 صورة لن تراها في العروض السياحية" عددًا من الصور من مصر اعتبرها نظرة أعمق على مصر والمجتمع المصري.

تعكس الصور التي نشرها الموقع الأمريكي مناظر خلابة للطبيعة الساحرة التي تمتلكها مصر، فضلاً عن لقطات من حياة المصريين اليومية وأماكن حظت بشهرة واسعة لكنها لا يتم ذكرها في العروض السياحية الترويجية لمصر.

شجرة الزمالك

شجرة الزمالك_1

البحر الأحمر من الفضاء

صورة للبحر الأحمر من الفضاء

بيوت من النوبة

بيوت النوبة

بائع خضار

بائع خضار

المنيا

المنيا

بائع متجول في المترو يبتكر طريقته الخاصة لعرض منتجاته

بائع متجول في المترو يبتكر طريقته الخاصة لعرض منتجاته

أكل مصري

أكل مصري

بجعة بورسعيد

بجعة بورسعيد

جمل في موقف للسيارات

جمل في موقف للسيارات

حارس أمن ينزه كلب

حارس أمن يمسك كلب

رجل يطعم قطط

رجل يطعم قطط

ماسح أحذية يلاعب قطة

ماسح أحذية يلاعب قطة

رجل يلتقط أنفاسه بعد يوم شاق على عربة نقل

رجل يلتقط انفاسه بعد يوم شاق

رجل ينام في ثلاجة هربًا من ارتفاع حرارة الجو

رجل ينام في ثلاجة هربًا من ارتفاع حرارة الجو

شاطئ الإسكندرية

شاطئ الإسكندرية

صورة تخيلية لرمسيس الثاني صممت بالذكاء الصناعي

صورة تخيلية لرمسيس الثاني صممت بالذكاء الصناعي

صورة دعائية بطريقة مبتكرة.. "لمعلومات أكثر عن سرطان الرئة استمر في التدخين"

صورة دعائية بطريقة مبتكرة.. لمعلومات أكثر عن سرطان الرئة استمر في التدخين

لبرج سكني في الأسكندرية

صورة لبرج سكني في الأسكندرية حير المعماريين

غروب الشمس من الأهرامات التقطت عام 1934

صورة لغروب الشمس من الأهرامات التقطت عام 1934

صورة للأسكندرية من شرفة فندق

صورة للأسكندرية من شرفة فندق

صورة لميدان في المعادي يتوسطه زجاجة "كاتشاب"

صورة لميدان في مصر يتوسطه زجاجة كاتشاب

شوارع في القاهرة

صورة من شوارع القاهرة

صورة نادرة لأبو الهول التقطت في آواخر القرن التاسع عشر وتظهر الرمال تكثوا جسده

صورة نادرة لأبو الهول التقطت في آواخر القرن التاسع عشر وتظهر الرمال تكثوا جسده

طابا

طابا

طفل يمشي بعد تركيب طرف صناعي

طفل يمشي بعد تركيب طرف صناعي

عمال القناة بعد تعويم السفينة الجانحة

عمال القناة بعد تعويم السفينة الجانحة

غروب الشمس من القاهرة

غروب الشمس من القاهرة

غروب الشمس من منطقة الأهرامات

غروب الشمس من منطقة الأهرامات

قصر السكاكيني

قصر السكاكيني

قطة في الأهرامات

قطة في الأهرامات

لحظة اكتشاف تابوت فرعوني

لحظة اكتشاف تابوت فرعوني

لويس أرمسترونج وهو يعزف لزوجته خلال زيارته إلى مصر

لويس أرمسترونج وهو يعزف لزوجته خلال زيارته إلى مصر

متحف في الأقصر

متحف في الأقصر

مثلجات

مثلجات_1

مسجد من سوهاج فاز بجوائز عالمية في فن العمارة

مسجد من سوهاج فاز بجوائز العمارة العالمية

معبد في الأقصر

معبد في الأقصر_1

مقعد بمكتبة الإسكندرية

مقعد بمكتبة الإسكندرية

لقطة مذهلة للأهرامات

منظر مذهل للأهرامات

موكب المومياوات الملكية

موكب المومياوات الملكية

نسخة أينشتاين في سوبر ماركت

نسخة أينشتاين في سوبر ماركت

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