لن تراها في العروض السياحية.. موقع أمريكي يرصد صورًا من مصر

وكالات

تُعد مصر من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتتميز الأماكن السياحية في مصر بالتنوع التاريخي والطبيعي وتمتلك ثلث آثار العالم، فضلاً عن المناطق الطبيعية والساحلية التي تجذب ملايين السياح من كافة دول العالم.

وتساهم السياحة في مصر في نمو وتنمية الاقتصاد، كما تساهم في الحد من أزمة البطالة لما تمتلكه من أماكن سياحية مميزة.

وحققت مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي صدر في نوفمبر الماضي.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن قطاع السياحة والآثار يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

زيارة مصر تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس السياح ويكرر بعضهم زيارته إليها، ونشر موقع "boredpanda" الأمريكي، تحت عنوان "40 صورة لن تراها في العروض السياحية" عددًا من الصور من مصر اعتبرها نظرة أعمق على مصر والمجتمع المصري.

تعكس الصور التي نشرها الموقع الأمريكي مناظر خلابة للطبيعة الساحرة التي تمتلكها مصر، فضلاً عن لقطات من حياة المصريين اليومية وأماكن حظت بشهرة واسعة لكنها لا يتم ذكرها في العروض السياحية الترويجية لمصر.

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مثلجات

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