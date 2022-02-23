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إيطاليا تكشف موعد إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا

09:12 م الأربعاء 23 فبراير 2022
إيطاليا تكشف موعد إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا

ماريو دراجي

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روما - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنتهي في 31 مارس المقبل حالة الطوارئ التي كانت فرضتها لأول مرة قبل قبل عامين للحد من تفشي وباء كورونا.

وتعتزم البلاد بداية من أبريل تخفيف العديد من الإجراءات التي فرضتها للحد من انتشار العدوى. وعلى سبيل المثال، سيتم تدريجيا إلغاء القيود المفروضة على دخول غير الملقحين العديد من الأماكن، بدءا بالفعاليات التي تقام في أماكن مفتوحة.

وسيتم إلغاء قواعد ارتداء الكمامات في المناطق المفتوحة أيضا.

وستظل المدارس مفتوحة دون متطلبات الحجر الصحي للمخالطين. كما سيتم إلغاء إلزام التلاميذ بوضع كمامات عالية الجودة من طراز "إف إف بي 2".

ماريو دراجي إيطاليا فيروس كورونا حالة الطوارئ

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