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بايدن يوجه حكومته بفرض عقوبات على "نورد ستريم 2" والشركة المشغلة له

09:10 م الأربعاء 23 فبراير 2022
بايدن يوجه حكومته بفرض عقوبات على "نورد ستريم 2" والشركة المشغلة له

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، حكومته، بفرض عقوبات على خط غاز "نورد ستريم 2" والشركة المشغلة له، حسبما ذكرت "الشرق".

وهدد بايدن، بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، في حال اتخذت مسار التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وكان بايدن، أعلن أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية بعد خطاب الرئيس الأمريكي تفاصيل العقوبات الأمريكية التي استهدفت الاقتصاد الروسي.

جو بايدن نورد ستريم 2 عقوبات على نورد ستريم 2 روسيا

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