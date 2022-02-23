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الجيش الإٍسرائيلي يسقط مُسيرة لحماس في قطاع غزة

08:28 م الأربعاء 23 فبراير 2022
الجيش الإٍسرائيلي يسقط مُسيرة لحماس في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن الجيش الإسرائيلي رصد طائرة مسيرة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأسقطها شمالي قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإٍسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني إن قوات الجيش تتبعت مسار المسيرة قبل إسقاطها داخل القطاع.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في نوفمبر الماضي أن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أسقطت طائرة مسيرة لحماس أطلقت من قطاع غزة المحاصر.

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