الجيش الإٍسرائيلي يسقط مُسيرة لحماس في قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن الجيش الإسرائيلي رصد طائرة مسيرة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأسقطها شمالي قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإٍسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني إن قوات الجيش تتبعت مسار المسيرة قبل إسقاطها داخل القطاع.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في نوفمبر الماضي أن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أسقطت طائرة مسيرة لحماس أطلقت من قطاع غزة المحاصر.