نذر الحرب في أوروبا.. مسؤول أمريكي: حذرنا كييف من غزو روسي وهذا موعد الهجوم المحتمل

كتب - محمد صفوت:

نذر الحرب تتصاعد في شرق أوروبا، ما يهدد بموجات لجوء كبيرة ومجاعات محتملة إثر الصراع القائم بين روسيا من ناحية والغرب بقيادة الولايات المتحدة من ناحية أخرى، على الأراضي الأوكرانية.

بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإقليمي لوغانسك ودونيتسك الواقعتين شرق أوكرانيا كدول مستقلة، أمر بإرسال قوات روسية إلى تلك المناطق بهدف حماية سكانها وتعزيز الأمن والاستقرار، الأمر الذي رأته صحيفة "نيويورك تايمز" يمثل حصان طروادة للروس في الحرب المحتملة، إذ يسمح للجنود الروس بقطع أشواط داخل الأراضي الأوكرانية دون قتال ما يهدد بانفجار الوضع ويسمح لهم بغزو شامل لأوكرانيا.

الاعتراف الروسي وإرسال الجنود، اعتبرته الدول الغربية "غزوًا لأوكرانيا" في تصعيد واضح من اللهجة المستخدمة منذ بدء الصراع، الذي وضعت له الاستخبارات الغربية سيناريوهات عدة ومواعيد مختلفة لاندلاعه منذ ديسمبر الماضي.

مع ارتفاع حدة الصراع نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الأربعاء، عن مسؤول استخباراتي أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله، إن واشنطن حذرت أوكرانيا من غزو روسي شامل خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلت في وقت سابق اليوم، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن اطلعت مسؤولين أوكرانيين على تحذير استخباراتي من احتمال حصول غزو روسي وشيك.

وتحدث المسؤول الأمريكي، عن تقييمات وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشأن الغزو الروسي المحتمل، قائلاً، إن التقييمات التي وضعتها وزارة الدفاع تشير إلى اقتراب موعد الغزو الروسي.

وأوضح أن الغزو الروسي المحتمل سيبدًا بهجوم إلكتروني واسع النطاق في أوكرانيا، يليه اجتياح بري شامل يرجح أن يبدأ ليلاً.

وكانت أوكرانيا، أعلنت اليوم الأربعاء، تعرضت مواقع إلكترونية حكومية وبنوك إلى هجوم إلكتروني جديد، وكتب وزير التحول الرقمي ميخايلو فيديروف على تطبيق "تليجرام" الأربعاء: "في حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، بدأ هجوم إلكتروني ضخم للحرمان من الخدمات على بلادنا"، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن أوكرانيا تعرضت لهجمات إلكترونية استهدفت مواقع حكومية عدة في يناير الماضي وبداية فبراير الجاري، واتهمت الحكومة في كييف، روسيا بالوقوف وراء الهجمات.

كما توقعت أوكرانيا، التي قللت سابقًا من خطر الغزو العسكري، أن يكون الهدف الروسي هو إحداث زعزعة داخلية عبر الهجمات الإلكترونية ونشر تهديدات وهمية بوجود عبوات ناسفة في مناطق حساسة ومناطق سكنية، وفقًا لتصريحات نقلتها "وول ستريت جورنال" في 12 فبراير الجاري، عن كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس الأوكراني، أوليكسي دانيلوف.

المسؤول الأمريكي الذي تحدث لـ"نيوزويك" توقع أن يكون الغزو الروسي لأوكرانيا، عبر ضربات جوية وصواريخ كروز واحتياج بري في آن واحد، مشيرًا إلى أن 80% من القوات الروسية على حدود أوكرانيا في مواقع متقدمة وجاهزة للهجوم.

وعن الجبهات المحتملة لبدء الصراع، ذكر المسؤول الأمريكي، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يشمل تحركًا من دونباس شرقًا ومن حدود بيلاروسيا حليفة موسكو شمالاً نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلت عن شهود عيان، في وقت سابق اليوم، قولهم، إنهم شاهدوا قافلتان عسكريتان تتوجهان من الحدود الروسية باتجاه دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وفي بيان جديد الأربعاء للبنتاجون بشأن الأزمة، أكد أنه رصد جزء من القوات الروسية على مسافة 5 كيلومترات من حدود أوكرانيا، وأن قوات روسية تنتشر في مواقع متقدمة قرب حدود أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن التأكد من وصول قوات إلى منطقة دونباس.

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