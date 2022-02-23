ملك الأردن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام "أي تنظيم أو جهة" تهدد أمننا وحدودنا

الأردن - (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، قدرة المملكة على حماية حدودها والدفاع عنها "بكل قوة"، مشددا على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام "أي تنظيم أو جهة" تهدد أمنها وحدودها.

وجاء تأكيد ملك الأردن خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين في "قصر الحسينية" بالعاصمة عمان، تناول قضايا الشأن المحلي، وخصوصا مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، والتحديات التي تواجهها البلاد وقدرتها على التصدي لها، فضلا عن دور المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقالت الوكالة إن الملك عبدالله الثاني أكد خلال اللقاء "قدرة الأردن على حماية حدوده والدفاع عنها بكل قوة وعزيمة"، مشددا على "أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا".

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أشار الملك إلى أن "الأردن على اشتباك بشكل يومي حول المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ويبذل كل الجهود من أجل حمايتها ورعايتها"، مؤكدا أن "موقف المملكة واضح ولم يشبه الغموض" ، وأعرب عن ثقة الأردن بما يقوم به لحماية المقدسات والدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنه "لولا الأردن لكان الوضع مختلفا تماما".

وتطرق العاهل الأردني خلال اللقاء إلى مسيرة الإصلاح الداخلي، وأكد أن الأردن "ملتزم تماما" بمسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب ، وأشار إلى أن التحديث السياسي موجه للشباب، ولا يمكن توقع التوافق بشكل كامل، خاصة عندما يتعلق ذلك بالأجيال السابقة.

وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة وضع "خارطة طريق" واضحة أمام المواطن والتصدي "لأولئك الذين لا يريدون المضي قدما"، قائلا "لن نسير خطوة للأمام وخطوتين للوراء".

وشدد على أن الأردن ماض في التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري "بقوة وجدية"، و"لن تثنيه أصوات المشككين أو التحديات في المنطقة عن الوصول إلى الأهداف المرجوة".

وحول الشأن الاقتصادي، أوضح أن أهداف الأردن في التنمية والتشغيل "لن تتحقق دون رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل" ، ولفت إلى أن "ورشة العمل الاقتصادية الوطنية" التي وجه بعقدها وتنطلق أعمالها يوم السبت المقبل، ستكون بشراكة كاملة بين القطاع الخاص والحكومة، وقال إن "مسؤوليتي أن أوجه المؤسسات وأراقب تنفيذها للإصلاحات المنشودة دون تراجع".

وكان العاهل الأردني أعلن في نهاية يناير الماضي، أنه وجه الديوان الملكي للبدء بـ"تنظيم ورشة عمل وطنية" تضم أصحاب الخبرة الاقتصادية وبالتعاون مع الحكومة، لـ"وضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة".

وأوضح الملك عبدالله في حينه خلال رسالة وجهها إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، أن هذه الرؤية تهدف إلى "إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام"، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل، و"توسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن"، بحسب ما أورد الإعلام الرسمي الأردني.