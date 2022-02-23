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الأردن يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها

08:25 م الأربعاء 23 فبراير 2022
الأردن يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها

أيمن الصفدي

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الأردن - (أ ش أ)

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء عقده مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، ضرورة احترام حقوق أهالي حي الشيخ جرّاح بالقدس في بيوتهم، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصفدي بحث مع المسؤول الأوروبي، الجهود المبذولة لإعادة الزخم للعملية السلمية وجهود المملكة واتصالاتها من أجل إطلاق "مفاوضات جادة وفاعلة" لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي "الدور الرئيسي" للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، وفي دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن الأردن سيظل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أنه لا بديل لحل الدولتين الذي ينهي الاحتلال، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.

واستعرض الصفدي وكوبمانز مخرجات اجتماع مجموعة "ميونخ" الذي استضافته ألمانيا يوم السبت الماضي، حيث أكد الوزير الأردني أن "الحفاظ على التهدئة يتطلب التحرك فورا وبفاعلية لإيجاد أفق سياسي حقيقي للتوصل لحل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوضه، وبما فيها الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية".

وشدد على ضرورة استمرار الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما أكد كوبمانز حرص الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في التعاون مع الأردن لإعادة الزخم للعملية السلمية والتقدم نحو تحقيق السلام العادل والشامل.

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Asha
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