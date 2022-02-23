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مندوب روسيا بالأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بانتهاك اتفاقيات مينسك

06:47 م الأربعاء 23 فبراير 2022
مندوب روسيا بالأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بانتهاك اتفاقيات مينسك

فاسيلي نيبينزيا

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وكالات

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، في جلسة أممية، أن اعتراف موسكو بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جاء نتيجة لانتهاكات كييف هناك، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

واعتبر مندوب روسيا، أن النظام الأوكراني جاء بدعم من الغرب، مضيفًا أن بلاده لم تنتهك اتفاقيات مينسك للسلام، ولكن كييف هي من تجنبت الحوار والدبلوماسية بشأن دونباس.

واتهم مندوب روسيا، أوكرانيا بانتهاك اتفاقيات مينسك للسلام، مضيفًا أنه تشن حربًا ضد مواطنيها شرقي أوكرانيا منذ 2014.

وأضاف أن سكان دونباس هم من طالبوا بالاستقلال عن أوكرانيا.

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