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شكري يؤكد مجددًا موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم

06:44 م الأربعاء 23 فبراير 2022
شكري يؤكد مجددًا موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم

سامح شكري

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مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، مجددًا على موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلُعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أعرب عن مواصلة مصر مساعيها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار وزير الخارجية إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، ودعهما لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح حافظ أن "الأحمد" أحاط وزير الخارجية بمُجمل التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأعرب عن التقدير لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة لدعم القضية الفلسطينية، وكذلك لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه.

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Asha
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