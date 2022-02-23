الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بخفض التصعيد وتطبيق اتفاق مينسك
وكالات
طالب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، الأربعاء، روسيا بخفض التصعيد والانخراط في المسار الدبلوماسي، وتطبيق اتفاق مينسك، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
ورأى أن ما تفعله روسيا يهدد الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم، واعتبر أن انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا يقوض أمن أوكرانيا والعالم.
وجدد إدانة الاتحاد الأوروبي، للقرار الروسي إرسال قوات روسية إلى مناطق انفصالية شرقي أوكرانيا.
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