وزير الخارجية السعودي: الحوثيون رفضوا وقف إطلاق النار وتسببوا في تصعيد الوضع باليمن

برلين - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده لم تبدأ الحرب في اليمن، وأن هذه الحرب نتاج سيطرة مليشيات الحوثيين على السلطة هناك بالقوة.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قد تدخلنا مع شركائنا لمساعدة وحماية الحكومة اليمنية. كنا نأمل ألا يطول الأمر، لكنه للأسف استغرق وقتا أطول مما كنا نتمنى. لا نزال نواصل مساعينا للعثور على طريق سياسي لحل الأزمة".

وأوضح الأمير فيصل أن بلاده اقترحت في مارس الماضي وقفا لإطلاق النار تعقبه عملية سياسية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها السعودية هذا المقترح، وقال: "للأسف لم يقبل الحوثيون بذلك حتى الآن، كما رفضوا إجراء أي حوار إيجابي حول الأمر".

وحمّل الوزير الحوثيين مسؤولية تصعيد الوضع عبر استمرار محاولاتهم في مهاجمة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مثل منطقة مأرب، حيث يقيم مليون نازح إلى جانب مليون ساكن، وقال: "هذا يعني أنهم لم يقرروا إبرام السلام، نحن نبذل ما في وسعنا لحماية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. تدخلنا في مأرب بصورة أقوى حتى لا يتم اجتياحها، وكذلك لإرسال إشارة واضحة للحوثيين بأن طريق العنف لن يفيد، وأنه لا سبيل غير الحوار".

وأشار الأمير فيصل أيضا إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على مطارات ومنشآت في السعودية وكذلك الإمارات، وقال: "كل هذا للأسف إشارة على أن الحوثيين لم يقرروا بعد القيام بما هو في مصلحة اليمن، بل ما يعتبرونه طريق أفضل لهم".

وأعرب الوزير عن أمله في التعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي عبر ممارسة المزيد من الضغوط لجعل الحوثيين يقبلون بوقف إطلاق النار ثم الدخول في حوار سياسي، "وإلا ستكون هناك عواقب حال عدم حدوث ذلك".