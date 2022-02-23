وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

أبوظبي- ( د ب أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء ، بحث الجانبان ايضا المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على قوة ومتانة علاقات الصداقة بين الإمارات وروسيا وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.