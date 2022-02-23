الصين تنتقد العقوبات الغربية على روسيا

01:26 م الأربعاء 23 فبراير 2022
الصين تنتقد العقوبات الغربية على روسيا

الصين

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بكين- (أ ش أ):

انتقدت الصين العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على روسيا على خلفية اعترافها بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا ، مؤكدة أنها لن تحذو حذوهم .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية،هوا تشونينج - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- "هذه الإجراءات ليست الطريقة الأساسية والفعالة لحل المشاكل، والصين تعارض دائما أي عقوبات غير قانونية أحادية الجانب"، مؤكدة أن الطرفين يجب أن يسعيا للتوصل إلى حل من خلال الحوار والمفاوضات .

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت أن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت، مشيرة إلى أن الشواغل الأمنية المشروعة لأي دولة ينبغي احترامها، كما ينبغي التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
الصين عقوبات على روسيا أوكرانيا وزارة الخارجية الصينية

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