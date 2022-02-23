وزير خارجية النمسا: بلادنا تتخلى عن الحياد السياسي في أزمة أوكرانيا

فيينا- (أ ش أ):

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده تتخلى عن سياسة الحياد في الصراع الحالي بأوكرانيا، لافتا إلى أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين يمثل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية .

وقال شالينبرج -في تصريحات اليوم الأربعاء- إن بلاده تتضامن مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للنمسا لا يوجد حياد سياسي في الوضع الحالي، مشددا على أن سيادة القانون فوق "قانون الأقوى".

وأوضح الوزير أن انتهاك روسيا من جانب واحد للقانون الدولي من شأنه أن يتجاوز الخط الأحمر، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سوف يتفاعل مع التطورات الأخيرة بشكل موحد من أجل نزع فتيل الوضع في شرق أوكرانيا .

وشدد على أهمية دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معتبرا أنها المحور الطبيعي للجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي، لافتا إلى أن التزام النمسا ببعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لن ينقطع، مطالبا بمنح الدبلوماسية المساحة التي تحتاجها لحل النزاع سلميًا ومستدامًا، مشيرا إلى أن الجميع مضارون وخاسرون من الصراع.