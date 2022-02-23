وزير خارجية النمسا: بلادنا تتخلى عن الحياد السياسي في أزمة أوكرانيا

01:16 م الأربعاء 23 فبراير 2022
وزير خارجية النمسا: بلادنا تتخلى عن الحياد السياسي في أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيينا- (أ ش أ):

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده تتخلى عن سياسة الحياد في الصراع الحالي بأوكرانيا، لافتا إلى أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين يمثل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية .

وقال شالينبرج -في تصريحات اليوم الأربعاء- إن بلاده تتضامن مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للنمسا لا يوجد حياد سياسي في الوضع الحالي، مشددا على أن سيادة القانون فوق "قانون الأقوى".

وأوضح الوزير أن انتهاك روسيا من جانب واحد للقانون الدولي من شأنه أن يتجاوز الخط الأحمر، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سوف يتفاعل مع التطورات الأخيرة بشكل موحد من أجل نزع فتيل الوضع في شرق أوكرانيا .

وشدد على أهمية دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معتبرا أنها المحور الطبيعي للجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي، لافتا إلى أن التزام النمسا ببعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لن ينقطع، مطالبا بمنح الدبلوماسية المساحة التي تحتاجها لحل النزاع سلميًا ومستدامًا، مشيرا إلى أن الجميع مضارون وخاسرون من الصراع.

هذا المحتوى من

Asha
الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا النمسا أوكرانيا أزمة أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا