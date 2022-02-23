الفلبين تنقل مواطنيها من أوكرانيا إلى مناطق آمنة

مانيلا- (أ ش أ):

بدأت الحكومة الفلبينية، اليوم الأربعاء، في نقل مواطنينها في أوكرانيا إلى مناطق آمنة، وذلك بعد ورود أنباء تفيد بأن القوات الروسية تمركزت بالقرب من أجزاء من شرق أوكرانيا .

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية عن مدير إدارة رعاية العمال بالخارج هانز كاكداك قوله: "إن الفلبين تقدم برامج نقل وعودة طوعية إلى الوطن" مشيرا إلى أنه تم نقل ثلاث دفعات من العمال الفلبينيين المغتربين إلى مناطق أكثر أمنا، وذلك دون الكشف عن هذه المواقع.

وأوضح أنه حتى الآن لا توجد تقارير تفيد بأن القوات العسكرية تقاتل بالفعل، لكن الحكومة بدأت بالفعل في جهود نقل المواطنين الفلبينيين، مشيرا إلى أن فلبينيين اثنين في طريقهما إلى الفلبين بعد الاستفادة من برنامج العودة الطوعية للحكومة، معربا عن توقعاته بأن يقرر المزيد من الفلبينيين العودة إلى ديارهم، مؤكدا أنه سيتم الترحيب بهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

يشار إلى أنه قد عاد ستة عمال فلبينيين من أوكرانيا إلى الفلبين - في وقت سابق - وذلك بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا .

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان روسيا أمس الأول الإثنين اعترافها بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا وهي الخطوة التي لاقت إدانات دولية واسعة.