كندا تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

10:48 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
كندا تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

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وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، متهما موسكو بـ"غزو إضافي لدولة ذات سيادة" على خلفية الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، حسبما قالت روسيا اليوم.

وقال ترودو: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها".

واعترف بايدن في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

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