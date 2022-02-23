اليابان وأستراليا تفرضان عقوبات ضد روسيا

10:47 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
اليابان وأستراليا تفرضان عقوبات ضد روسيا

اليابان وأستراليا

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وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وتنص عقوبات اليابان على حظر الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليها.

كذلك فرضت طوكيو عقوبات ضد روسيا تتعلق بالديون السيادية وتنص على حظر تداول سندات روسية جديدة في اليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا، ستنظر طوكيو في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا.

كما دعت اليابان روسيا إلى العودة إلى تسوية دبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.

بدور أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده ستعلن بالتنسيق مع شركائها عن جملة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وقال موريسون: "من غير المقبول على الإطلاق أن تغزو روسيا جارتها.. ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على من الأفراد.. وسنقوم أيضا بتوسيع العقوبات الحالية الخاصة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك".

وأضاف: "في البداية، سنقوم بفرض حظر على الدخول وعقوبات مالية موجهة ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي".

اليابان أستراليا عقوبات ضد روسيا أوكرانيا

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