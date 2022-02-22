بينهم نائب بشؤون الرئاسة.. واشنطن: العقوبات طالت شخصيات مقربة من بوتين

11:27 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
بينهم نائب بشؤون الرئاسة.. واشنطن: العقوبات طالت شخصيات مقربة من بوتين

فلاديمير بوتين

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وكالات

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء عن تفاصيل العقوبات التي أعلنها الرئيس جو بايدن ضد روسيا اليوم.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان الثلاثاء، إن ‏العقوبات على روسيا تطال نخب روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت إلى أن العقوبات تزيد القيود على المعاملات في الدين السيادي الروسي.

وذكرت أن العقوبات شملت شخصيات روسية، ‏ومؤسستين ماليتين روسيتين إحداهما خامس أكبر مؤسسة مالية في البلاد.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: "إن إجراءات اليوم التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا تبدأ عملية تفكيك شبكة الكرملين المالية وقدرتها على تمويل النشاط المزعزع للاستقرار في أوكرانيا وحول العالم".

وذكر البيان أن واشنطن فرضت عقوبات على مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، سيرجي كيرينكو، وبيتر ميخائيلوفيتش فرادكوف مدير مركز التصدير الروسي.

الخزانة الأمريكية عقوبات ضد روسيا بوتين واشنطن أوكرانيا

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