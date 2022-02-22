بهدف عزل روسيا.. عقوبات أمريكية على بنكها العسكري ودينها السيادي ونخبتها

10:41 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
بهدف عزل روسيا.. عقوبات أمريكية على بنكها العسكري ودينها السيادي ونخبتها

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضد روسيا ستدخل حيز التنفي غدًا الأربعاء.

وذكر أن العقوبات التي ستفرضها واشنطن على موسكو تشمل عقوبات حظر كاملة بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكري، وعقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي، بهدف عزل روسيا عن نظام التمويل الغربي.

وذكر أن المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا تستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية.

كما أعلن أن الإجراءات الأمريكية تستهدف النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم، وأن الدفعة الأخيرة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع "السيل الشمالي 2" وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.

واعترف بايدن بأن هذه الإجراءات والعقوبات ستضرب كذلك اقتصاد الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن الاثنين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

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