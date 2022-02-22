"لديه اجتماع عمل".. الكرملين: بوتين لم يتابع خطاب بايدن

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتابع خطاب نظيره الأمريكي الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن أزمة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، حسبما ذكرت "العربية".

وذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي لديه اجتماع عمل.

وعن العقوبات الأوروبية على موسكو، قال بيسكوف، إن روسيا ستحدد ردها على العقوبات الأوروبية بعد أن يكون واضحًا محتواها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بايدن فى كلمة حول أزمة أوكرانيا عن أول مجموعة عقوبات على روسيا، مشيرًا إلى أن بلاده وحلفائها سيتخذون خطوات صارمة لضمان أن العقوبات ستؤثر على روسيا، موضحًا أن ‏العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية.

وكان المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد أعلن أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات من روسيا، بمن فيهم نواب مجلس الدوما بسبب قرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن الاثنين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.