سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

09:58 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

كريستيان بيرجر

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مصر - (أ ش أ)

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر، ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان ) حول سد النهضة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لأسوان وذلك ردًا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من دعم مصر في قضية سد النهضة؛ خاصة بعد الإعلان الإثيوبي مؤخرًا عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديًا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.
وقال السفير بيرجر "اعتقد أن موقفنا واضح من البداية وهو ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لأننا نؤمن أن هذا مفيد للمواطنين على طول النهر.. ولذلك نحن نؤكد بإصرار على الوصول إلى حل إيجابي للثلاث دول، وقد قدمنا المشورة حيث تم دعوتنا للمساعدة في المفاوضات كمراقب ولدينا وهي المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيتا ويبر، التى ستقوم بزيارة إلى مصر قريبا لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين".
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على أن موقف الاتحاد يقوم على ضرورة الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة بين الأطراف، وسنعمل كل ما في وسعنا للوصول لذلك، مشددًا على أنه يجب الوصول إلى اتفاق ونحن نصمم على الوصول لحل إيجابي، ونشارك في المفاوضات ونرى أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث أمر ممكن، ويجب أن يتم ذلك، ونحن نساعد الأطراف في هذا الصدد

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Asha
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