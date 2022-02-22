بايدن: العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة مساء اليوم حول أزمة أوكرانيا عن أول مجموعة عقوبات على روسيا.

وأشار بايدن إلى أن بلاده وحلفائها سيتخذون خطوات صارمة لضمان أن العقوبات ستؤثر على روسيا، موضحًا أن ‏العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية.

وذكر أن العقوبات تتمثل في 4 حزم، بينها عقوبات على بنك روسيا العسكري، ‏وعقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية.

وأشار إلى أنه ‏سيوخذ إجراءات صارمة حتى تستهدف العقوبات الاقتصاد الروسي على نحو لا يضر باستقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن واشنطن تراقب إمدادات الطاقة منعًا لأي عرقلة أو تعطيل.

وأكد أن العقوبات على روسيا لا تلغي المسار الدبلوماسي، مهددًا بفرض المزيد في حال تمادي روسيا في سلوكها المزعزع للاستقرار في شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن الاثنين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.