روسيا: إقامة علاقات دبلوماسية مع دونيتسك ولوغانسك

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، عن إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد الاعتراف باستقلالهما أمس الاثنين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه أمس الاثنين وزارة الخارجية الروسية بإقامة علاقات دبلوماسية مع دونيتسك ولوغانسك، وذلك بعد قراره الاعتراف بهما كدول مستقلة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اليوم على أشخاص وكيانات روسية قال إنهم ساهموا في القرار الروسي الأخير، منددًا بالاعتراف الروسي بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة.