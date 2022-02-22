أجمل مبنى على الأرض.. دبي تفتتح متحف المستقبل (فيديو وصور)

08:56 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
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دبي (د ب أ)

دشنت دبي مساء اليوم الثلاثاء متحف المستقبل، الذي تصفه بأنه "أجمل مبنى على وجه الأرض".

وقالت حكومة دبي إن المتحف عبارة عن معلم أيقوني معرفي، سيكون مركزًا علميًا وفكريًا من نوع جديد، وأكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه وتصميمه، ضمن رؤية معمَقة تسعى إلى حشد العقول والباحثين والعلماء والخبرات والطاقات الفكرية والإبداعية في المنطقة والعالم، وبناء شبكة من الشراكات مع كبريات المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية في العالم والعمل على خلق نقاشات معمّقة حول التغيرات والاتجاهات المستقبلية، في شتى القطاعات التنموية والاقتصادية والعلمية والمجتمعية والإنسانية.

وأقامت دبي احتفالية كبرى لافتتاح المتحف بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي.

وقال حاكم دبي: "متحف المستقبل رسالة أمل.. وأداة تغيير.. ومنصة علمية عالمية.. وآلية مؤسسية متكاملة لاستشراف مستقبل أفضل لنا جميعاً"، مضيفا "متحف المستقبل هو ترجمة للخيال الإنساني.. و تجسيد للإرادة الإماراتية التي تواصل التفوق على نفسها".

وتابع: "متحف المستقبل سيكون ملتقىً للعقول والباحثين والعلماء والخبرات والطاقات الفكرية والإبداعية من كل أنحاء العالم".

وتضمن حفل افتتاح المتحف عرضًا بصريًا من خلال عدة مقاطع فيديو سلطت الضوء على مفهوم المتحف ورؤية حكومة دبي في جعل المدينة الأكثر تطورًا وتقدمًا علميًا وتقنيًا ومعرفيًا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان "يعدّ متحف المستقبل معلمًا حضاريًا استثنائيًا، يشكل إضافة نوعيةً لأهم المعالم والأيقونات العالمية، كما يعتبر تحفة معمارية لا نظير لها بفضل تصميمه الهندسي ذي الطابع الريادي السابق عصره، ليصوغ من الآن مفهوم عمارة المستقبل ويصنع إرثها، و ليليق تصميمه بما يمثله وما يجسده من قيمة علمية ومعرفية وفكرية، وبما يعكس دوره كمنصة تجمع أهم وأبرز العقول والخبرات و مستشرفي المستقبل للاستعداد لبيئة المستقبل والمساهمة في رصد أهم التطورات والتحديات والمعضلات التي ستواجه البشرية في الخمسين سنة المقبلة، وإيجاد حلول غير تقليدية لها".

كما سيكون المتحف "حاضنة للنوابغ والمواهب من العلماء والمفكرين والباحثين وأكبر مختبر من نوعه للأفكار والتصورات الجريئة، لتنطلق منه المبادرات والمشاريع العلمية والمعرفية للمساهمة في تسريع التطور العلمي في شتى المجالات".

وسوف يقدم متحف المستقبل خارطة طريق واضحة لإمارة دبي ودولة الإمارات، بحيث تستطيع من خلالها استشراف مستقبل كافة القطاعات الحيوية والاستفادة من الفرص المستقبلية اقتصاديًا وتنمويًا وعلميًا وإنسانيًا.

وسيعمل متحف المستقبل على استقطاب أفضل الأفكار العالمية وتوليد مفاهيم جديدة لدبي، تجعلها متقدمة على غيرها. كما سيكون المتحف العقل المفكر والمنصة المعرفية والعلمية الابتكارية الأوسع والأشمل من نوعها التي تجمع أفضل المواهب والعقول الإبداعية لإثراء الحوار والنقاش وتوليد المقترحات والتصورات لترسيخ التميز في مختلف القطاعات.

كما سيعمل متحف المستقبل على ربط المفكرين والمتخصصين ومستشرفي المستقبل من مختلف أنحاء العالم عبر عقد ملتقيات ومنتديات دورية، وجلسات بحثية ونقاشات معرفية يستضيفها على مدار العام.

متحف المستقبل دبي الإمارات محمد بن راشد

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