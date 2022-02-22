بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتين

وكالات

أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبًا برلمانيًا و27 فردًا وكيانات قانونية أخرى، مشيرًا إلى ان التكتل الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة في حال صعدت روسيا من الأزمة.

وكان بوريل قال في وقت سابق من اليوم، إن العقوبات التي سيعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستشمل أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.