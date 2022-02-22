وزير الدفاع الأمريكي يدعو بوتين لتجنب الحرب الشاملة

08:23 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
وزير الدفاع الأمريكي يدعو بوتين لتجنب الحرب الشاملة

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنب خيار الحرب الشاملة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال أوستن، إن واشنطن تقف بجانب أوكرانيا وتدعمها ضد التهديد الروسي لأمنها وازدهارها.

واستقبل وزير الدفاع الأمريكي، اليوم نظيره الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف، في مقر البنتاجون لبحث الخطوات الروسية الأخيرة بشأن أزمة أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بنشر قوات روسية في مناطق انفصالية اعترف بها أمس كدول مستقلة عن أوكرانيا.

ووافق مجلس الاتحاد وهو مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء على استخدام القوة العسكرية في الخارج، مما يمهد الطريق أمام القوات الروسية لدخول أوكرانيا المحتمل.

وأيد أعضاء مجلس الاتحاد الـ153 بالإجماع مشروع قرار يدعو إلى "استخدام القوات المسلحة خارج روسيا".

وقال القرار وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية إن "قوة وحدات الجيش ومناطق انتشارها ومهامها ومدة بقائها خارج روسيا، يحددها الرئيس الروسي وفقا للدستور الروسي".

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