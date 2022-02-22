الناتو: نشر جنود روس في دونباس "غزو جديد" لأوكرانيا

08:07 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
الناتو: نشر جنود روس في دونباس "غزو جديد" لأوكرانيا

أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج

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بروكسل - (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج إن نشر قوات روسيا في منطقة دونباس "غزو جديد" لأوكرانيا.

وذكر ستولتنبرج "ما نراه الآن هو أن دولة تعرضت لغزو بالفعل تعاني من غزو جديد"، في إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

كما رحب الأمين العام للحلف العسكري بقرار ألمانيا سحب اعتماد خط أنابيب نوردستريم 2 بعدما اعترفت روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كجمهوريتن مستقلتين.

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