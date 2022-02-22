"رويترز": 100 شاحنة تقل جنود روس تتجه نحو حدود أوكرانيا

وكالات

أفادت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء بأن 100 شاحنة تقل جنودًا روسًا، شوهدت وهي في طريقها نحو حدود أوكرانيا في منطقة بيلجورود الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بنشر قوات روسية في مناطق انفصالية اعترف بها أمس كدول مستقلة.

ووافق مجلس الاتحاد وهو مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء على استخدام القوة العسكرية في الخارج، مما يمهد الطريق أمام القوات الروسية لدخول أوكرانيا المحتمل.

وأيد أعضاء مجلس الاتحاد الـ153 بالإجماع مشروع قرار يدعو إلى "استخدام القوات المسلحة خارج روسيا".

وقال القرار وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية إن "قوة وحدات الجيش ومناطق انتشارها ومهامها ومدة بقائها خارج روسيا، يحددها الرئيس الروسي وفقا للدستور الروسي".