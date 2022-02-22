الدفاع الروسية: الأوضاع في دونيتسك ولوغانسك تتفاقم وعلينا حماية سكانهما

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء إن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتنين من جانب واحد) تتفاقم، مؤكدة على ضرورة حماية سكان المنطقتين، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

هذا ووافق مجلس الاتحاد الروسي الثلاثاء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن المجلس تلقى طلب من بوتين حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.