مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

06:20 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

مجلس الاتحاد الروسي

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وكالات

وافق مجلس الاتحاد الروسي الثلاثاء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن المجلس تلقى طلب من بوتين حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي"، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.

وأعلنت أن اللجان المعنية في مجلس الاتحاد نصحت بالموافقة على الطلب مع أن يدخل قرار مناسب حول استخدام القوات المسلحة في الخارج حال تبنيه حيز التنفيذ اليوم.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.

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