موسكو ودونيتسك: لا وجود لجنود روس في شرق أوكرانيا حتى الآن

موسكو - (د ب أ)

قالت موسكو والإنفصاليون في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد إنه لا يوجد جنود روس في الأجزاء الانفصالية بشرق أوكرانيا حتى الآن.

وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، للتلفزيون الروسي الحكومي اليوم الثلاثاء "نريد الاعتماد على قواتنا، وأن تعبئة رجال الإقليم جارية".

وتابع أن الإقليم، الذي اعترفت روسيا به كدولة ذات سيادة أمس الاثنين ، لن يلجأ إلى الحصول على مساعدة عسكرية إلا إذا لزم الأمر.

وأضاف بوشيلين إنه لا يزال هناك قصف من الجانب الأوكراني، ولهذا السبب، سيستمر نقل السكان إلى مكان آمن داخل روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر في وقت سابق مرسوما يقضي بنشر القوات في المناطق "لضمان السلام" في كل من جمهورية دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين. وذكرت وسائل إعلام موالية للكرملين أن القوات الروسية كانت موجودة بالفعل، كما تم تداول مقاطع فيديو عبر الإنترنت تزعم أنها تظهر مركبات مدرعة روسية في المناطق الانفصالية.

يشار إلى أنه قبل أن تضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، كانت هناك تقارير عديدة عن قيام جنود يرتدون زيا عسكريا روسيا ليس عليه أي علامات بتنفيذ هجمات على الأرض.