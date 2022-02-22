واشنطن ترحب بقرار ألمانيا وقف اعتماد "نورد ستريم 2"

واشنطن - (د ب أ)

رحبت الحكومة الأمريكية بقرار الحكومة الألمانية الخاص بالوقف المؤقت لإجراءات اعتماد خط نورد ستريم2 الممتد من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على تويتر اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أنه لا ينبغي تشغيل خط الغاز الطبيعي في حال وقوع هجوم روسي على أوكرانيا.

وأضافت ساكي صباح اليوم: "قمنا بالتنسيق الوثيق مع ألمانيا طوال الليل ونحن نرحب بالإعلان" مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية ستعمل كما أعلنت على طرح مزيد من التدابير العقابية ضد روسيا على مدار اليوم.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أكد في وقت سابق من اليوم وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية والمتمثلة في الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين وقراره إرسال جنود روس إلى هناك.

وسحبت الحكومة على وجه التحديد تقريرا كان موجها إلى الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. وقال شولتس اليوم إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، وأضاف: "قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن"، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل "نورد ستريم 2".