قيادي فلسطيني: الاحتلال اعتدى على فتى مُصاب بـ "متلازمة داون"

05:15 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
قيادي فلسطيني: الاحتلال اعتدى على فتى مُصاب بـ "متلازمة داون"

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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فلسطين - (أ ش أ)

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى بشكل وحشي على الفتى المقدسي محمد العجلوني بحي الشيخ جراح في مدينة القدس رغم أنه مُصاب بـ "متلازمة داون".

وأضاف مجدلاني - في بيان صحفي صادر عن مكتبه - أن جنود الاحتلال نفذوا الاعتداء الهمجي على الفتى وسيدتين دون رحمة ودون مراعاة للظروف الإنسانية أو احترام للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد على ضرورة أن تقوم كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل الجاد والعاجل لتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر التي ترتكبها بحقهم.

وأكد مجدلاني أن ما تقوم به حكومة الإرهاب الإسرائيلي من مجازر وجرائم باستهداف الأطفال والمدنيين في عموم فلسطين المحتلة بدم بارد، هو ضرب بعرض الحائط لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تحرم استهداف المدنيين والأطفال.

وأشار إلى أن الأرض الفلسطينية المحتلة شهدت تزايدا في عمليات القتل التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد شعبنا الأعزل خاصة الأطفال، حيث يستمرون في عدوانهم وانتهاكاتهم على مرأى ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكنا لتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأشاد مجدلاني بصمود أهل القدس، وخاصة حي الشيخ جراح، والذين يُدافعون بأجسادهم وما يمتلكون من قوة عن حقهم التاريخي وحماية بيوتهم من الهدم والاستيلاء، ومن محاولة المستوطنين وبلدية الاحتلال تهجيرهم قسريًا.

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Asha
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