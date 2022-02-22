المستشار الألماني يواصل رفضه توريد أسلحة لأوكرانيا

برلين- (د ب أ):

واصل المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه توريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا، حتى بعد التصعيد الأخير في النزاع الأوكراني.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في برلين: "هذا وضع غير متغير... ما نقوم به هو تعزيز المرونة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال الاستمرار في أن نكون أكبر عامل استقرار مالي لأوكرانيا. وسنبقى كذلك".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أكد المستشار الألماني أن التنسيق الدبلوماسي بصيغة نورماندي مع ممثلي روسيا وأوكرانيا تحت وساطة فرنسية-ألمانية "لا يزال مهما"، مضيفا أنه تحدث بدقة شديدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرغبة "في مواصلة استخدام هذه المنصة".

وأوضح شولتس أنه تم الاتفاق على هذا أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقال: "نحن نعمل الآن على إيجاد طريقة تمكننا في هذا الوضع الصعب من الاعتماد على هذه الصيغة في المحادثات... الوضع لا يزال خطيرا".

واعترف بوتين مساء أمس الاثنين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا. كما أمر رئيس الكرملين بإرسال جنود روس إلى شرق أوكرانيا. ويخطط بوتين بذلك لغزو أوكرانيا للمرة الثانية منذ 2014. ويتهمه الغرب بانتهاك القانون الدولي. وبحسب بيانات غربية، فقد حشدت روسيا قرابة 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.