المستشار الألماني محذرا: بوتين ينتظر ذريعة لاحتلال أوكرانيا

برلين- (د ب أ):

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالحكومة الأوكرانية لأنها لم تستجب حتى الآن لاستفزازات روسيا.

وقال شولتس في برلين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن: "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضحنا نحن ودول أخرى الليلة الماضية أن روسيا ليس لديها أي دعم في العالم لتصرفها"، مضيفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر الآن استفزازا "لتكون لديه ذريعة لاحتلال أوكرانيا بأكملها".

وذكر شولتس أن روسيا انتهكت مبادئ أساسية باعترافها بالإقليمين في شرق أوكرانيا على أنهما دولتان، وقال: "الآن الأمر متروك للمجتمع الدولي للرد على هذه التصرفات أحادية الجانب وغير المفهومة وغير المبررة من جانب الرئيس الروسي، وذلك عبر تنسيق وثيق وجيد وموجهة حتى نرسل إشارة واضحة إلى موسكو بأن مثل هذه التصرفات لن تخلو من عواقب".

واعترف بوتين مساء أمس الاثنين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا. كما أمر رئيس الكرملين بإرسال جنود روس إلى شرق أوكرانيا. ويخطط بوتين بذلك لغزو أوكرانيا للمرة الثانية منذ 2014. ويتهمه الغرب بانتهاك القانون الدولي. وبحسب بيانات غربية، فقد حشدت روسيا قرابة 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.