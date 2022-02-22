رئيس وزراء التشيك: أوروبا على بعد خطوة من الحرب

03:30 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
رئيس وزراء التشيك: أوروبا على بعد خطوة من الحرب

رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا

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براغ- (د ب ا):

حذر رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا من أن أوروبا على بعد خطوة واحدة من الحرب.

وأدان مجددا في خطاب أمام البرلمان اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، ووصفه " بالاعتداء على دولة ذات سيادة ".

وأيد فيالا فرض عقوبات أوروبية، يجب أن تكون لها عواقب وخيمة بالنسبة لروسيا.

ووصف فيالا عدم تصرف الغرب بقوة كافية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود عام 2014 بالخطأ.

وأكد فيالا أن أي شخص يعتقد أن جهود الرئيس الروسي فلادمير بوتين لاحياء الاتحاد السوفيتي سوف تنتهى بشرق أوكرانيا يعتبر ساذجا.

وتستعد التشيك لسيناريوهات أزمة محتملة مثل فقدان إمدادات الطاقة من روسيا أو موجة لاجئين من أوكرانيا.

بيتر فيالا التشيك أوروبا روسيا أوكرانيا

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