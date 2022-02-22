أكثر الكلمات إنتشاراً

أوكرانيا الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو للتشاور

02:10 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو للتشاور

وزارة الخارجية الأوكرانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعلنت الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، استدعاء القائم بأعمال كييف لدى روسيا للتشاور، في خطوة تأتي غداة اعتراف موسكو بـ"استقلال" المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا.

وأثار اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، دونيتسك ولوجانسك، بردود أفعال منددة من المجتمع الدولي.

من جهته، صادق النواب الروس في تصويت الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما.

وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان أن "الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك".

الخارجية الأوكرانية روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين استقلال المنطقتين الانفصاليتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا