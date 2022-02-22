لافروف ينتقد التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا

موسكو- (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التهديدات الغربية بفرض عقوبات جديدة على موسكو.

كما انتقد تحميل الغرب لبلاده المسؤولية عن فشل خطة السلام الخاصة بشرق أوكرانيا. واعتبر أن واشنطن وبروكسل لن تستريحا إلا بعدما "تستنفدان خياراتهما بشأن ما يسمى بمعاقبة روسيا".

وأضاف :"إنهم يهددون بالفعل بكافة أنواع العقوبات ... وقد تعودنا على ذلك".