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الجيش الأوكراني: مقتل جنديين وإصابة 18 في اشتباكات بشرق البلاد

12:59 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
الجيش الأوكراني: مقتل جنديين وإصابة 18 في اشتباكات بشرق البلاد

الجيش الأوكراني

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كييف- (د ب ا):

أفادت تقارير بوقوع قتلى في ظل القتال بين القوات المسلحة الأوكرانية والانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك بعد يوم من اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وقال الجيش الأوكراني إن جنديين قتلا ولحقت إصابات بالغة بــ 18 آخرين. كما تردد أن مدنيا قتل في منطقة نوفولوهانسك في منطقة دونيتسك، كما أشارت تقارير إلى إصابة خمسة مدنيين.

وازدادت حدة القتال ازدادت خلال الليل، منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وأفاد المسؤولون في دونيتسك بمقتل مقاتل وإصابة ثلاثة آخرين. كما أشارت تقارير إلى مقتل مدني في المنطقة. كما أشارت التقارير في لوهانسك إلى إصابة مدني. ولم يتسن التأكد من التقارير بصورة مستقلة.

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