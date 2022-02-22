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تصاعد المطالبات وقف "نورد ستريم 2" بعد تحرك روسيا بشأن أوكرانيا

12:43 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
تصاعد المطالبات وقف "نورد ستريم 2" بعد تحرك روسيا بشأن أوكرانيا

نورد ستريم 2

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برلين- (د ب أ):

تعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى، الثلاثاء، لوقف مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس يتعرض بالفعل لضغوط شديدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، للتعهد بأن خط الأنابيب لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وكان شولتس قد رفض التعهد بذلك صراحة، سواء خلال لقائه الرئيس جو بايدن في واشنطن أو خلال زيارته مؤخرا لموسكو.

وتعهد بايدن نفسه خلال زيارة شولتس لواشنطن "بوضع حد" لـ"نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال وزير الأغذية والزراعة الألماني، جيم أوزدمير، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الثلاثاء إنه لا ينبغي مواصلة المشروع، وأضاف: "لم أفهم قط المشروع، إنه مشروع يستهدف أوكرانيا ويزيد اعتمادنا على الغاز الروسي".

وعندما سئل عما إذا كان سيطالب بوقف خط الأنابيب، أجاب: "بالتأكيد"، مضيفا أن القضية بحاجة إلى نهج مشترك من الحكومة، وقال: "آمل أن يرى شركاؤنا في الائتلاف الحاكم، الذين يرون الأمور بشكل مختلف، أن الوقت قد حان الآن لوقف المشروع".

وقال السياسي المنتمي لحزب الخضر إن ألمانيا يجب أن تتجه بقوة أكبر إلى الطاقة المتجددة.

وسوف يربط "نورد ستريم 2" غرب أوروبا باحتياطيات الغاز الروسي عبر خط أنابيب على ساحل بحر البلطيق الألماني. واكتمل المشروع، لكن التصاريح التنظيمية لتشغيله لا تزال معلقة في ألمانيا، ما يعني عدم تدفق الغاز حتى الآن.

نورد ستريم 2 روسيا أوكرانيا الحكومة الألمانية

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