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رئيسا إستونيا وليتوانيا يتوجهان إلى أوكرانيا

12:38 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
رئيسا إستونيا وليتوانيا يتوجهان إلى أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

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ريجا- (د ب أ):

يعتزم رئيس إستونيا، آلار كاريس، التوجه إلى كييف عاصمة أوكرانيا، الثلاثاء، ليعقد اجتماعا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميجال.

وأكد كاريس قبل مغادرته تالين أن "أوكرانيا تحظى بدعم ثابت من إستونيا، وكذلك من (حلف شمال الأطلسي) الناتو والاتحاد الأوروبى ككل"، وفقا لتقرير للإذاعة الإستونية.

كما يعتزم رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا زيارة كييف، وفقا لما أعلنه مستشار الرئيس لشؤون السياسة الخارجية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك كجمهوريتين مستقلتين، وأمره بنشر قوات روسية بهما لأداء مهام "حفظ السلام"، في خطوة قد تمهد الطريق أمام روسيا لغزو جارتها أوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي الناتو الاتحاد الأوروبى فلاديمير بوتين

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